ローマの今夏を左右する話題が再び熱を帯びている。『Sky Sports』によると、パウロ・ディバラは海外移籍の可能性を受け入れており、その中でもプレミアリーグ行きを優先的に考えているという。パルマ戦勝利後の発言以降、同選手の契約問題はクラブ戦略の中心テーマとなっているようだ。プレミア行きは今回が初めて浮上した話ではない。2019年にはユヴェントス所属時代にマンチェスター・ユナイテッド移籍寸前まで進展したものの、