25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルが悲願のタイトルを獲得した。ペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティが背後に迫っていたが、エヴァートン戦、ボーンマス戦の2試合で痛恨のドロー。その間、アーセナルは順調に勝ち点を積み上げ、03-04シーズン以来のリーグ優勝を決めた。『Daily Mail』によると、そんなアーセナルが夏の移籍市場でFWの獲得を検討しているようだ。ターゲットは同リーグのボーンマスで