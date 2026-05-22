2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。気をつかっても関係は深まらない初めて部下を持つと、多くの人がまず「いい関係を築かなければ」と考えます。部下が話しかけやすい雰囲気をつくる。丁寧に話を聞く。困っていそうなら先回りして手を