【ニューヨーク共同】米金融最大手JPモルガン・チェースのダイモン最高経営責任者（CEO）は、人工知能（AI）の活用拡大に伴い、今後はAI関連人材の採用を増やしていく一方、従来型の銀行員の採用は減少するとの見方を示した。米ブルームバーグ通信が21日までに報じた。ブルームバーグによると、ダイモン氏は中国・上海で開かれたイベントで取材に応じ「将来的には雇用を減らすことになると思う」と発言。「AI人材をより多く採