【ナイロビ共同】東アフリカ・ウガンダ政府は21日、エボラ出血熱の感染が広がる隣国コンゴ（旧ザイール）との航空便を一時停止し、国境での人の往来を制限すると発表した。同じく隣接するルワンダは既に国境を閉鎖。米国はコンゴやウガンダからの入国制限を始めるなど、アフリカ大陸外でも感染拡大への懸念が高まっている。ウガンダ保健省はコンゴとの国境を越えるバスなど公共交通機関の往来を4週間止めると説明した。国境付