ITなど技術分野の人材が不足する中、女性の技術者を増やそうと、女子中高生に企業などを見学してもらう取り組みが行われています。21日は、十文字高校の1年生が東京・港区の企業を訪問し、女性技術者と対話しました。この企業は、スマホなどに効果的に広告を出すためのシステムを作っていて、システムエンジニアの1人は文学部出身だと述べ、「技術分野への適性があるかどうかでなく、おもしろいと思えばエンジニアを選んでいいと思