介護とひとくちにいっても、その働き方はさまざまです。基本的な介護の形態に「施設介護」と「訪問介護」があります。どちらも介護職であることは共通ですが、働き方や仕事内容、年収には多少の違いがあるようです。 本記事では、施設介護と訪問介護の違いを解説します。 施設介護と訪問介護の年収差は「約6万円」だが条件によって変動する 令和7年の「賃金構造基本統計調査」によると、企業規模が10人以上の企業