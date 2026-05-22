秋晴れの下、ゲーム機で遊ぶ小学生たち＝2018年11月、東京都港区、山下知子撮影 高校3年と小学5年の男の子2人を育てている。年の差は7歳半。次男の育児が始まった2016年、最も変化を感じたことの一つが、デジタル環境だった。乳幼児健診で保健師から、スマホ育児への注意を促す話を聞いた。その後、歩けるようになった次男と公園に行けば、ゲーム機の周りに子どもがわらわらと集まっている。え？公園にいる意味ないじ