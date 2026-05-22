【前編を読む】「京都政財界の表も裏も知り尽くした「顔役」との飲みの席にも…京都新聞のオーナー家・白石家一族の驚愕の背景」社長が隠していた100億円の負債英司は、相続と事業継承にも備えていた。老境に入った古京が保有する京都新聞300万株は、英司が理事を務める「日本文化財団」へ移された。名誉会長に松下電器産業（現・パナソニック）創業者の松下幸之助が、顧問には当時の財界を代表する大物が名を連ねる財団で、浩子も