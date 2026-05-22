国内保有マツダ車の約10分の1がCX-55月21日、マツダは新型『CX-5』の販売を開始した。【画像】世界で一番売れているマツダ車！新型『CX-5』日本発売開始全91枚クロスオーバーSUVとなるCX-5は2012年に初代が登場して以来、世界中で500万台以上も販売されているマツダの中核モデルだ。日本市場でも現在では販売台数の約4分の1、保有されているマツダ車の約10分の1がCX-5になるという。5月21日、マツダは新型『CX-5』の販売を開始。