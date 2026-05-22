無印良品から、2026年5月27日(水)より、栄養補給をサポートする新作バウム5種が登場します。今回発売されるのは、「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」を手軽に摂れる食べきりサイズのバウムシリーズ。忙しい朝や軽食、おやつタイムにも取り入れやすく、毎日の食生活を無理なく整えたい方にぴったりなラインアップです♡ 手軽に食べられる新作バウム 今回発売されるバウムは、既存サイズよりもコンパクトな