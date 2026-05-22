メッツの千賀滉大（ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、メッツで腰椎の炎症のため負傷者リスト（IL）に入っている千賀滉大が、22日（日本時間23日）に傘下マイナーの1A戦でリハビリ登板を始めると21日、球団公式サイトが伝えた。6月中旬までのメジャー復帰が見込まれる。メジャー4年目の千賀は今季5試合の登板で0勝4敗、防御率9.00。不振が続いていた中で体の不調を訴え、4月末にILに入った。