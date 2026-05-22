サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むノルウェー代表が21日に発表され、エースストライカーのハーランド（マンチェスター・シティー）や司令塔のエデゴール（アーセナル）らが選ばれた。7大会ぶり4度目の出場で、1次リーグI組でイラク、セネガル、フランスと対戦する。（共同）