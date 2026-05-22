【ジャカルタ共同】インドネシアの首都ジャカルタで22人が死亡した昨年12月のビル火災で、ジャカルタの裁判所は21日、過失致死罪に問われた日本のドローン企業「テラドローン」の子会社社長に禁錮1年4月（求刑禁錮2年）の判決を言い渡した。地元メディアが伝えた。現場ビルに入居していた同社の事務所で火災が起き、死亡した22人は全て従業員だった。社長はマイケル・ウィスヌ・ワルダナ被告。地元メディアによると、判決は、