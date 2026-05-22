究極の国民車「カローラ」が一新！2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の一部改良を実施し、あわせて特別仕様車を発表しました。カローラは1966年の誕生以来、60年にわたって進化を続けてきたトヨタを代表するモデルです。【画像】これが新車238万円のトヨタ「カローラ“一部改良モデル”」です！ 画像で見る（30枚以上）「プラスα」の思想を基本に、時代のニーズやユーザーの期待を超える価値を提供し続けてきました。こ