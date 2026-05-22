5月21日（木）に放送した「カンブリア宮殿【ヒット連発で最高益！“東宝”強さの秘密とは】」（毎週木曜 夜11時06分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】ヒット連発で最高益！「東宝」強さの秘密に迫る！ヒットを支える配給最大手の舞台裏“預けると大ヒットを生む”と言われる、東宝。全国に70以上の映画館を運営し、来場者数が全国トップというのが理由の一つだが、それだけではない。実は「国宝」の李相日監督は、東宝に感謝