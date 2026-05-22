アメリカ・ニューヨークのマムダニ市長は、サッカーのワールドカップの観戦チケットをニューヨーク市民に抽選で安い値段で販売すると発表しました。マムダニ市長は21日、6月から行われるサッカーのワールドカップの観戦チケットをニューヨーク市民向けに1枚50ドル＝日本円でおよそ8000円で抽選販売すると発表しました。対象となるのは、ニューヨークに隣接するニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる7試合、あわ