6月中旬にかけて、全国的な高温傾向が続きそうです。前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。今後6月上旬にかけて、梅雨入りする地域があるでしょう。関東甲信・東海・西日本太平洋側では、この先1か月の雨量が平年より多くなる可能性があります。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。5月23日から29