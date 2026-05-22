北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出されたＭＦの中村敬斗（Ｓランス）の報告に数多くの反響が寄せられている。２１日にインスタグラムが更新され、「ＴｉｋＴｏｋ始めました！＠ｋｅｉｔｏ．ｎａｋａｍｕｒａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌこれから投稿していくのでフォローよろしくお願いします！」と新たなＳＮＳアカウントの開設を発表。動画では「このたび、ＴｉｋＴｏｋアカウントを開設したことを皆さんにお知らせします