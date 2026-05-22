ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、現時点での投手の実力をランキングにする「投手パワーランキング」を発表し、ここまで４勝２敗、防御率０・７３と圧巻の成績を残しているドジャース・大谷翔平投手（３１）は４位となった。７日（同８日）に発表された際には１位だったが、まさかの首位陥落となった。大谷が４位になった理由について同サイトは「大谷がトップから陥落した理由は、自身のマウンドでのパフォーマン