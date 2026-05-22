自分の正確な飛距離を把握すべき理由 スコアの60%を占めるショートゲームのコツを知ろう スコアを良くするには、「知る」「する」「試す」という3つが必要です。まず、「知る」は、「理論を知る」ことで体は正しく動作します。また、自分の使っているクラブに対しての「情報を知る」ことも重要です。次に、「する」とは「練習する」こと。算数の問題ならば一度正解を導き出せば、練習しなくても解き方がわかるが、