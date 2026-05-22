骨格から考えたスイングは頑張ってはいけない理由 体をどの方向にもすぐに動き出せる体勢を作ろう パフォーマンスが悪くてミスショットが出てしまったとき、「力を入れすぎてしまった」とか「考えすぎてしまった」と口にするゴルファーがいます。でも、力を入れることや考えることが決して悪いのではありません。「～すぎる」というのがよくないのです。どうして「すぎてしまう」のかというと、「頑張ろう」