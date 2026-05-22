【NZ】 小売売上高（2026年 第1四半期）07:45 予想0.6%前回0.9%（前期比) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（5月）08:01 予想-28.0前回-25.0（GfK消費者信頼感調査) 公共部門ネット負債（4月）15:00 予想211.0億ポンド前回126.0億ポンド（公共部門ネット負債) 小売売上高（4月）15:00 予想-0.6%前回0.7%（前月比) 予想1.4%前回1.7%（前年比) 予想-0.3%前回0.2%（除自動