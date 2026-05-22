サッカーのオランダ1部リーグで、来季の欧州カンファレンスリーグの予選出場権を懸けたプレーオフは21日、フォレンダムなどで準決勝が行われ、冨安健洋らのアヤックスはフローニンゲンを2―0で下し、決勝に進んだ。冨安は後半39分から出場し、同僚の板倉滉はベンチ外だった。（共同）