米AI開発企業アンソロピックのロゴ＝3月1日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、この日予定していた人工知能（AI）の規制に関する大統領令の署名を直前で延期したと明らかにした。米メディアによると、大統領令は企業が開発したAIモデルについて政府が公開前に審査する内容。トランプ氏は、規制がAI開発競争上の米国企業の優位性を損なう可能性があるとして懸念を示した。新興企業アンソロピックが開