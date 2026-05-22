元俳優で美容家の君島十和子（59）が16日、ピン芸人・CRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルに登場。最近使って「美の変化を感じた商品」について明かした。【写真】本当に59歳？君島十和子＆元タカラジェンヌの長女・憂樹の親子2ショットに「お2人ともお綺麗」大ファンを公言するCRAZY COCOが、「最近やって効果があった美容を教えてほしい」と質問を投げかけると、君島は真っ先に「疲労回復系のリカバリーウェア」を挙げた。