＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】熱海富士、大量懸賞に“ほっこり”リアクション熱戦が続く五月場所の十二日目、三役の取組において、勝利したある実力派力士が見せたあまりにも謙虚で丁寧な仕草にファンの注目と好感が集まる一幕があった。取組後に差し出された“もの凄い量”の懸賞金を前にした際、人柄が滲み出る絶妙なリアクションを披露。相撲ファンからは「受け取り方がいつも良い」「応援し