血管炎の治療薬を服用した患者20人が死亡した問題をめぐり、販売会社は医療機関に対し「ブルーレター」とよばれる使用上の注意を呼びかける文書を出した。アメリカの企業が開発し、長野県の「キッセイ薬品工業」が販売している難病の血管炎の治療薬「タブネオス」は、服用後に重篤な肝機能障害が現れた症例があり、患者20人の死亡が報告されている。この問題を受け、「キッセイ薬品工業」は厚労省の指示に基づき、薬の添付文書に「