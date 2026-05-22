5月22日（金）の『ザワつく！金曜日』では、複数の品の中から最も高額なものを見抜く「目利き選手権」が開催される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！最初のテーマは「書道」。“美人すぎる書道家”として話題の涼風花さんの作品はどれかを見極める問題に、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子のザワつくトリオが挑む。涼風花さん以外の2枚は小学生と中学生が書いたものだが、3人はプロの書道家の作品を見抜くことはできるの