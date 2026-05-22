オランダ・エールディビジは21日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)のプレーオフ準決勝を行った。日本代表のDF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはフローニンゲンと対戦し、2-0で勝利した。板倉はメンバー外だったが、冨安はベンチ入り。後半39分に出場し、アディショナルタイムも含めて10分間をプレーした。チームの前日会見に出席したオスカル・ガルシア監督は、冨安と板倉、DFヨシプ・シュタロの欠場を明言。コンディシ