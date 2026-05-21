「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」が、YOONとVERBALとの協業による新作「ロイヤル オーク コンセプト フライング トゥールビヨン」を発表した。世界150本限定で販売する。価格は17万6800スイスフラン（税込参考価格3927万円）。【画像をもっと見る】今回のプロジェクトでは、「アンブッシュ（AMBUSH®）」を手掛けるほか、ファッション、音楽、デザインなどカルチャー領域で活動してきたYOONとVERBALをクリエイターと