「サボン（SABON）」が、夏の限定コレクション「パパイヤ・ロコ コレクション」を7月16日に発売する。【画像をもっと見る】同コレクションは、パパイヤとビワを組み合わせたトロピカルフルーティの香りが特徴。調香はフランス人のセリーヌ・リペール氏が手掛け、トップノートにパパイヤとスイートオレンジ、ミドルノートはビワとブラックベリー、ベースノートをマンゴーパルプとムスクで構成した。セリーヌ氏は、「パパイヤ