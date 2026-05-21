繊維製品のリサイクル事業を手掛けるエコログ・リサイクリング・ジャパンが、リサイクルを前提とした素材のみで構成した生地・副資材ブランド「シーエックスアパレル（CX Apparel）」を始動した。表地や裏地から、ボタン、ファスナー、芯地まで、一着の服を構成する資材を一体的に提案することで、回収性の高い循環型の服作りの普及を目指す。【画像をもっと見る】同社は、1994年の創業以来、繊維製品を回収し素材化・再商品化