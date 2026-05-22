22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比570円高の6万2110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 65386.90円ボリンジャーバンド3σ 63789.67円ボリンジャーバンド2σ 62192.43円ボリンジャーバンド1σ 62110.00円22日夜間取引終値 61684.14円21日日経平均株価現物終値 61600.00円一目均衡表・転換線 60978.00円5日移動平均 6