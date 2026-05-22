22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3867.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3975.54ポイントボリンジャーバンド3σ 3918.39ポイントボリンジャーバンド2σ 3867.50ポイント22日夜間取引終値 3861.25ポイントボリンジャーバンド1σ 3853.81ポイント21日TOPIX現物終値 3849.00ポイント一目均衡表・転