22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の793ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 858.04ポイントボリンジャーバンド3σ 837.10ポイントボリンジャーバンド2σ 816.15ポイントボリンジャーバンド1σ 801.00ポイント一目均衡表・転換線 799.80ポイント5日移動平均 796.92ポイント21日東