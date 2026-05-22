再開発が進む札幌駅周辺に新たな施設が登場しました。北海道の味覚をテーマにした朝食が魅力のホテルや、全国的に注目されているシェアオフィスまで、最新のエキチカ事情を追いました。北海道のソウルフードジンギスカン。札幌といえば、やっぱり味噌ラーメン！さらには、新鮮な魚介類を握った寿司も。これらの料理を提供しているのは…札幌駅近く、北２条西２丁目エリアで、６月から新たにオープンするホ