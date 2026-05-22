俳優の佐藤二朗が、愛妻への“ノロケ”を爆発させた。【映像】佐藤が撮影した妻と子供の写真佐藤は、5月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。4歳下の妻との出会いについて語った。“愛妻家”として有名な佐藤に黒柳が「あなた、奥様が大好き（ですって）？」と尋ねると、佐藤は「大好きですね」と即答。黒柳が「平気で言えちゃう」と笑うと「いや、もう全然大好きですね。もう僕は本当に…これもうガチで本