エヌビディアのCEOを務めるジェンスン・ファン氏が北京の街中に突如現れ、あるものを食べている姿が注目を集めている。【映像】革ジャン姿でジャージャー麺を食べるファン氏（実際の様子）米中首脳会談に際して、トランプ大統領に同行したファン氏。北京の路上でトレードマークの革ジャン姿でジャージャー麺に舌つづみを打つ様子が中国のSNSに投稿され話題に。投稿は19日時点で180万回以上表示され、いいねは1万4,000を獲得