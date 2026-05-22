映画『爆弾』で“喋りすぎる”容疑者・スズキタゴサクを怪演し、第49回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を獲得した佐藤二朗。トーク番組やコメディ作品で見せる“陽”の顔も魅力的だが、闇をまとったキャラクターを演じた時、彼の演技はまた別次元へと突入する。自身が原作を手がけることからスタートし、それが漫画となり、やがて映画化までたどり着いた『名無し』では、不可解な無差別大量殺人事件を引き起こす未曾有の怪物・