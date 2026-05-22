岡本夏美とONE N’ ONLY沢村玲がダブル主演するドラマ『今から、親友やめようか。』が、MBSほかにて6月25日より順次放送開始。岡本と沢村がコメントを寄せた。【写真】人気TL漫画を実写ドラマ化ダブル主演の岡本夏美とONE N’ ONLY沢村玲の役ビジュアルコミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」TL部門賞受賞「Renta！マンガ大賞2025」TL部門大賞受賞など数々の実績を誇るにつやまにつこの人気作品『今から、