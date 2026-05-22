【ファミリーマート】から、思わずまとめ買いしてストックしておきたくなるような、「新作アイス」が登場していました。気温が上がり、まるで夏のように感じることもある今日この頃は、日々のご褒美に、アイスが欠かせないという人も多いのでは。今回は、アイスマニアがおすすめする、ファミマの「新作アイス」をピックアップ。毎日のおやつに、ぜひチェックしてみてください。 宇治抹茶づくしの和風アイス