岐阜県安八町のコンビニエンスストアで男が刃物のようなものを店員に突きつけ、タバコや菓子パンなどを奪って逃げています。 けさ午前3時45分ごろ安八町大明神の「ローソン安八大明神店」で客を装った男が刃渡り約10センチのナイフのようなものを店員の男性に突きつけ、タバコ1箱、菓子パン1個、レジ袋１つのあわせて645円相当を奪って逃げました。男は50代から60代で身長は170センチほど、黒い長袖上着に黒ズ