初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２２日、今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈ＆ＳＡＴＯＲＵＳＡＹＡＭＡＤＥＢＵＴ５０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹーＨＩＳＡＳＨＩＳＨＩＮＭＡＭＥＭＯＲＩＡＬｉｎＫＯＲＡＫＵＥＮＨＡ