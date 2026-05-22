タレントの荻野心(20)が19日までに、自身のインスタグラムを更新。袖がボリューミーなぴたぴた超ショート丈のカットソーにデニム、生足にサンダルという初夏の装いを披露した。 【写真】激やばかわいすぎ♡バラにも負けないあでやかさ！ぴったぴたカットソーで夏の装い 名古屋の鶴舞公園バラ園で、ピンクのつるバラや深紅のバラの前で次々とポーズ。フォロワーも「最強に激