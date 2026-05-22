バイエルンDF伊藤洋輝にドルトムント関心ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンの日本代表DF伊藤洋輝が同1部ドルトムントの獲得候補リストに入っているとドイツメディア「op-online」が報じた。伊藤は2024年夏にシュツットガルトからバイエルンへ移籍。加入直後から2度の右足中足骨骨折に苦しんだが、昨年11月に戦線復帰。今季は公式戦22試合に出場した。北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にも名を連ねている。そんな伊