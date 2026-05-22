俳優キム・スヒョンの名誉を毀損した疑いを受けているカロセロ研究所のキム・セウィ代表を捜査した韓国警察が、キム・スヒョンと故キム・セロンさんの未成年時代に交際してたという主張は虚偽と判断したことが確認された。検察はこうした警察捜査結果を基に、キム代表に対する拘束令状を請求した。21日、中央日報が確認したソウル江南（カンナム）警察署の拘束令状申請書によると、キム代表はYouTube（ユーチューブ）収益などを目