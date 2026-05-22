米ニューヨーク市のマムダニ市長（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市のマムダニ市長は21日、6月に開幕するサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の観戦チケット千枚を、抽選により同市の市民に1枚50ドル（約8千円）の安価で提供すると発表した。隣接するニュージャージー州での試合が対象で、会場のメットライフ・スタジアムとの往復バス乗車券もチケット代に含まれる。マムダニ市長は「W杯が私