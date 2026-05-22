冬・春という季節感を忘れさせるほどの気温の上昇、大型フェスを中止にさせるほどの“嵐”など、例年以上に予測しにくい天候が続いている2026年。そんな日々が続くからこそ、出かける前に天気予報をチェックし、お天気キャスターや気象予報士の言葉に耳を傾ける人も多いのでは？オリコンニュースでは、毎年恒例の『好きなお天気キャスター／気象予報士ランキング』を発表。第22回となる今回は、夕方の報道番組『Live News イット