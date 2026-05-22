ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード男子ハーフパイプで銅メダルを獲得した、札幌市出身の山田琉聖選手らが秋元市長から特別表彰を受けました。（秋元市長）「おめでとうございます」（山田選手）「ありがとうございます」（秋元市長）「市民のみなさんも本当に感動を 与えてもらったと思いますので、 本当におめでとうございます、 改めまして」（山田選手・工藤選手）「ありがとうございます」きのう